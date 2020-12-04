Чистое небо: кадры первых боевых пусков самарских расчетов С-400 под Астраханью

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» самарского полка противовоздушной обороны Центрального военного округа провели первые боевые пуски после перевооружения в середине ноября.

По замыслу учений, расчеты обнаружили ракету-мишень «Кабан», имитирующую оперативно-тактическую ракету условного противника. Самарские расчеты отработали сопровождение и на высоте более 15 километров успешно уничтожили цель.

Боевые пуски являются заключительным этапом приема на вооружение самарским зенитным ракетным полком новых систем ЗРС С-400 «Триумф». Далее им предстоит передислокация из Астраханской области в пункт постоянной дислокации в Самарскую область. После чего техника пройдет обслуживание, а расчеты заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в самарской зоне ответственности.

Ранее стало известно, что расчеты самарского полка прошли переподготовку в учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области.