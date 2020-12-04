На высоте: «Стрижи» и «Русские витязи» выполнили первые в новом учебном году полеты
В этот раз за штурвалами сидели только опытные летчики, для которых полеты - это не учеба, а показательные выступления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Начало учебного года легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили традиционными командирскими полетами. Несмотря на тяжелые метеоусловия, каждые 15 минут в небо подмосковной Кубинки поднимались знаменитые МиГ-29 и Су-30.
Обучение и подготовка новых кадров - залог успешного продолжения традиций Российской военной авиации. Каждый год летчики ставят себе новые учебные задачи.
Первого декабря своеобразная точка отсчета, у военных новые тетради, новые летные журналы, составляется план подготовки и обучения летного состава. Первые мини-итоги подведут через полгода, 1 июня.