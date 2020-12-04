Армия Минобороны РФ планирует получить 100 тысяч доз вакцины от коронавируса в декабре Андрей Аркадьев На базе военно-медицинских организаций и подразделений сформировано более 300 прививочных бригад, отметил замминистра обороны РФ Тимур Иванов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Министерство обороны РФ планирует получить 100 тысяч доз антиковидной вакцины в декабре, сообщил замглавы военного ведомства Тимур Иванов на селекторном совещании. «В Вооруженных силах РФ активизирована работа по вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В декабре планируется получить еще 100 тысяч доз вакцины», - доложил он министру обороны РФ Сергею Шойгу. Иванов добавил, что на базе военно-медицинских организаций и подразделений сформировано более 300 прививочных бригад, что позволит увеличить количество вакцинируемых военнослужащих до пяти тысяч в день. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика