Минобороны РФ планирует получить 100 тысяч доз вакцины от коронавируса в декабре
На базе военно-медицинских организаций и подразделений сформировано более 300 прививочных бригад, отметил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.
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Министерство обороны РФ планирует получить 100 тысяч доз антиковидной вакцины в декабре, сообщил замглавы военного ведомства Тимур Иванов на селекторном совещании.
«В Вооруженных силах РФ активизирована работа по вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В декабре планируется получить еще 100 тысяч доз вакцины», - доложил он министру обороны РФ Сергею Шойгу.
Иванов добавил, что на базе военно-медицинских организаций и подразделений сформировано более 300 прививочных бригад, что позволит увеличить количество вакцинируемых военнослужащих до пяти тысяч в день.