Шойгу: Минобороны пригласило страны НАТО на АрМИ-2020

Министерство обороны РФ пригласило представителей стран НАТО принять участие в Армейских международных играх (АрМИ), которые пройдут с 23 августа по 5 сентября. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке Игр.

«В этом году приглашения отправлены 90 государствам, включая членов Североатлантического альянса», - сказал министр.

Он также отметил, что к отборочным этапам АрМИ-2020 привлечены более 50 тысяч военнослужащих. В программе Игр 2020 года 31 конкурс, они пройдут в 11 странах. Ожидается приезд 250 команд общей численностью 6000 человек.

«Для проведения соревнований предстоит большая, скрупулезная работа, в том числе с привлечением федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций. Особое место необходимо уделить безопасности, медицинскому обслуживанию и логистике», - сказал министр.

В ноябре прошлого года Шойгу сообщил, что в 2020 году планируется впервые провести форум «Армия-2020» одновременно с Международными армейскими играми, поскольку это позволит привлечь к участию в обоих мероприятиях больше иностранных делегаций.