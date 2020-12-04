Свыше 4,8 тыс. учений и практических мероприятий пройдут в армии в начавшемся учебном году

Минобороны РФ сохранит интенсивность боевой учебы в новом году, запланировано свыше 4,8 тысяч учений и практических мероприятий, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании.

«Первого декабря в войсках начался новый учебный год. В 2021 году интенсивность боевой учебы сохранится. Запланировано свыше 4,8 тысяч учений и практических мероприятий», - сказал министр.

Основное внимание сосредоточат на подготовке органов управления, улучшении способов огневого поражения и межвидового взаимодействия, повышения тактической маневренности и мобильности. Как и в прошлые годы, будет учтен опыт современных локальных войн.