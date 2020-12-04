Армия Шойгу поручил довести вакцинацию военных от коронавируса до пяти тысяч человек в день Андрей Аркадьев Глава российского военного ведомства сообщил, что сейчас ежесуточно прививается более 1,5 тысячи военнослужащих. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил ускорить вакцинацию личного состава ВС РФ от коронавирусной инфекции. «В Вооруженных силах проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции. Я дал поручение об интенсификации и ускорении этой работы», - сказал Шойгу в пятницу на селекторном совещании. Глава российского военного ведомства сообщил, что сейчас ежесуточно прививается более 1,5 тысячи военнослужащих. Министр добавил, что на базе военно-медицинских организаций и подразделений поручил создать прививочные кабинеты и сформировать необходимое количество специальных бригад, чтобы увеличить число вакцинированных до пяти тысяч человек в день. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика