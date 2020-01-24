Главному храму ВС РФ передали Иверскую икону Богородицы

В церемонии принял участие начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов. Он отметил, что образ был написан в одном из самых почитаемых христианами мест - Афоне.

«Главный храм Вооруженных сил создается на пожертвования неравнодушных людей. И некоторые это пожертвование делают в виде иконы. Что касается этой иконы, то это один из самых чтимых образов Пресвятой Богородицы», - сказал Картаполов.

По его словам, для Главного храма пожертвовали уже более 50 различных икон. Символ единения армии и народа откроется 9 мая, в День Великой Победы.