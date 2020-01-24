Главному храму ВС РФ передали Иверскую икону Богородицы
Главному храму Вооруженных сил, который возводится в парке «Патриот», передали Иверскую икону Пресвятой Богородицы.
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В церемонии принял участие начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов. Он отметил, что образ был написан в одном из самых почитаемых христианами мест - Афоне.
«Главный храм Вооруженных сил создается на пожертвования неравнодушных людей. И некоторые это пожертвование делают в виде иконы. Что касается этой иконы, то это один из самых чтимых образов Пресвятой Богородицы», - сказал Картаполов.
По его словам, для Главного храма пожертвовали уже более 50 различных икон. Символ единения армии и народа откроется 9 мая, в День Великой Победы.