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Военные РФ провели патрулирование провинции Эль-Хасака в Сирии

Андрей Аркадьев
10:24 04.12.2020
Маршрут патрулирования составил около 30 километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российская военная полиция при поддержке авиации провела патрулирование провинции Эль-Хасака. Военнослужащие на БТРах и бронемашинах «Рысь» проехали около 30 километров по северо-востоку Сирии и осмотрели несколько поселков.

С воздуха их прикрывали вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35, которые на предельно низких высотах также вели воздушную разведку прилегающей территории.

После изучения обстановки в населенных пунктах военные полицейские вернулись тем же маршрутом в место дислокации. Никаких угроз на всем пути движения они не обнаружили, а местные жители встречали их, как и всегда, гостеприимно.

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