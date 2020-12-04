Военные РФ провели патрулирование провинции Эль-Хасака в Сирии

Российская военная полиция при поддержке авиации провела патрулирование провинции Эль-Хасака. Военнослужащие на БТРах и бронемашинах «Рысь» проехали около 30 километров по северо-востоку Сирии и осмотрели несколько поселков.

С воздуха их прикрывали вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35, которые на предельно низких высотах также вели воздушную разведку прилегающей территории.

После изучения обстановки в населенных пунктах военные полицейские вернулись тем же маршрутом в место дислокации. Никаких угроз на всем пути движения они не обнаружили, а местные жители встречали их, как и всегда, гостеприимно.