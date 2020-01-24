В Таджикистане начался отборочный этап «Танкового биатлона»: видео

Российские танкисты 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, начали подготовку к соревнованиям «Танковый биатлон» АрМИ-2020.

Боевые экипажи танков Т-72 уже приступили к отборочному этапу конкурса на полигоне Ляур. С военнослужащими проводятся занятия по вождению боевых машин на специально подготовленных трассах горного танкодрома.

В ходе тренировок механики-водители совершенствуют навыки в преодолении таких препятствий, как «брод», «колейный мост», «курган», «эскарп», «противотанковый ров», «проход в минно-взрывном заграждении», «гребенка», «косогор», «водная преграда» и «змейка».

«На занятиях по огневой подготовке наводчики-операторы отрабатывают стрельбу из пушек с ходу по появляющимся и движущимся целям, имитирующим танки и низколетящие вертолеты. Стрельба проводится на дистанциях до 2000 метров. Для этого на полигоне специально создана мишенная обстановка и огневые рубежи», - рассказали в Минобороны РФ.

Подготовка российских танкистов завершится в марте под руководством опытных инструкторов. Три лучших экипажа примут участие в окружном этапе «Танкового биатлона». По его итогам будет сформирована сборная ЦВО для участия во Всеармейском этапе конкурса, который в этом году пройдет на Чебаркульском полигоне в Челябинской области.