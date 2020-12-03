Число вернувшихся в свои дома жителей Карабаха превысило 28 тысяч
Военнослужащие РФ обеспечили безопасность продвижения очередной колонны автобусов через линию соприкосновения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские миротворцы сопроводили очередные колонны беженцев, возвращающие в Нагорный Карабах. Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 1479 человек.
Военнослужащие РФ обеспечили безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения. Всего в Нагорный Карабах на текущий момент вернулось более 28 тысяч беженцев.
Режим прекращения огня в Карабахе действует с 00.00 по московскому времени 10 ноября в соответствии с трехсторонним соглашением России, Армении и Азербайджана. Для контроля за прекращением огня и военных действий на территории развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Его основу составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.