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Число вернувшихся в свои дома жителей Карабаха превысило 28 тысяч

Анна Касаткина
09:03 03.12.2020
Военнослужащие РФ обеспечили безопасность продвижения очередной колонны автобусов через линию соприкосновения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские миротворцы сопроводили очередные колонны беженцев, возвращающие в Нагорный Карабах. Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 1479 человек.

Военнослужащие РФ обеспечили безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения. Всего в Нагорный Карабах на текущий момент вернулось более 28 тысяч беженцев.

Режим прекращения огня в Карабахе действует с 00.00 по московскому времени 10 ноября в соответствии с трехсторонним соглашением России, Армении и Азербайджана. Для контроля за прекращением огня и военных действий на территории развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Его основу составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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