Картаполов и Евкуров посетили ЗВО с рабочим визитом

В Западный военный округ (ЗВО) с рабочим визитом приехали два заместителя министра обороны России.

Андрей Картаполов осмотрел в Санкт-Петербурге впечатляющую выставку, которая посвящена истории всемирно известных спасательных и миротворческих операций отечественного Военно-Морского флота. Она называется «От Мессины до Сирии». Также Картаполов посетил Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи и выставку современных художников-маринистов.

В это же время, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров проверил готовность к новому учебному году воинских частей ЗВО. По поручению главы военного ведомства Сергея Шойгу, он осмотрел вооружение и военную технику 332 отдельного вертолетного полка в Пушкине и возводимый тренажерный комплекс. На малом противолодочном корабле «Казанец» Евкуров проконтролировал учения по подготовке к походу и бою, а также ознакомился с подводной лодкой «Санкт-Петербург».

Встретились заместители министра обороны в Кронштадте, где осмотрели самый большой в России корабль-музей миноносец «Беспокойный» и посетили аллею адмиралов российского флота в парке «Патриот».