Новые дистанционные приборы РХБ разведки осваивают военные на Урале

Возможности ГСА-3 в пять раз превышают аналогичные показатели приборов предыдущего поколения. Посты наблюдения за РХБ обстановкой оборудованы переносными метеорологическими приборами для определения в автоматическом режиме атмосферного давления, температуры окружающего воздуха, почвы, скорости и направления горизонтального ветра.

«Теперь химику-разведчику не надо входить в зону заражения. Современный прибор способен обнаружить отравляющие вещества в диаметре до 4 тысяч метров», - рассказали в Минобороны РФ.

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