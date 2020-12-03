Зимние маневры: легендарные Т-34 отработали задачи на полигоне в Подмосковье

В Подмосковье легендарные танки Т-34 впервые вышли на полигон в зимний период обучения. Вместе с военнослужащими гвардейской танковой армии Западного военного округа к занятиям приступили и механики-водители исторической бронетехники времен Великой Отечественной войны.

Экипажи отработали задачи по управлению техникой на пересеченной местности и маневрировании при движении в составе колонны.

Учения проводились с целью закрепления навыков у личного состава этого уникального подразделения по вождению исторических образцов бронетехники на различной местности.

Механикам-водителям исторической бронетехники в зимний период обучения еще предстоит принять участие в ряде исторических реконструкций, а также провести ряд боевых стрельб на полигоне в Подмосковье.



