Учения ВДВ и морской авиации ВМФ РФ прошли на Кубани

На Кубани состоялись межвидовые тактические учения подразделений противовоздушной обороны подразделений десантно-штурмового соединения и экипажей морской авиации Военно-морского флота России, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«По замыслу учения подразделение ПВО, оснащенное новейшим переносным зенитно-ракетным комплексом "Верба", было десантировано посадочным способом вертолетами Ка-29 на участок Черноморского побережья», - рассказали в ЮВО.

На земле десантники во взаимодействии со штурмовым отрядом заняли огневые позиции, взяли штурмом командный пункт условного противника, захватили его военную технику, отразили авиационный удар из новейших зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10МН» и переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба».

«Экипажи морской авиации осуществили разведку местности на предмет демаскирующих признаков, выполнили условную бомбардировку колонны военной техники противника, а также эвакуацию условно раненого военнослужащего поисково-спасательным вертолетом в условиях активных боевых действий», - добавили в пресс-службе.

Всего в плановых межвидовых учениях было задействовано около 200 военнослужащих, около 40 единиц техники, в том числе самолеты Л-39, вертолеты Ка-29, Ка-27ПС, комплексы ПВО «Стрела-10МН».