Цифры Великой Победы: какие важные символы зашифрованы в Главном храме ВС РФ

Главный храм Вооруженных Сил России возводится в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сам собор и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя, а также в честь всех ветеранов.

«Звезда» с помощью инфографики расскажет, что «зашифровали» архитекторы и строители храма в его размерах и убранстве.

Высота звонницы храма Воскресения Христова составит 75 метров - 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

© Минобороны России

Высота Храма вместе с крестом по проекту составит 96 метров - в 960 году родился Святой Равноапостольный Великий князь Владимир, в честь которого будет освящен нижний храм.

© Минобороны России

Купол храма представляет собой шлем святого благоверного князя Александра Невского, с изображением на нем Архангела Михаила - предводителя небесного воинства.

Диаметр барабана главного купола составит 19,45 метра, а диаметр самого купола - 22,43 метра. В нем будет восемь окон. В этих цифрах зашифровано точное время подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии - 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты.

© Минобороны России

Высота малого купола - 14,18 метра. 1418 дней и ночей длились боевые действия в Великой Отечественной войне.

© Минобороны России

В ансамбле храма будут представлены 18 колоколов. Их общий вес составляет более 22,3 тонны, а самый большой из них - Благовестник - весит десять тонн. На колоколах отражена тема Победы в Великой Отечественной войне, иконы покровителей русского воинства.

© Минобороны России

Для чугунных плит крылец храма использовался сплав, в который включили металл из переплавленного оружия вермахта.

© Минобороны России

В основание храма вбито 435 свай, длина каждой из которых - 15 метров. Сумма цифр 4+3+5 равняется числу 12, что соответствует числу апостолов. А над Рейхстагом 30 апреля 1945 года было водружено знамя 150-й стрелковой дивизии, которое стало знаменем Победы.

© Минобороны России

На фасаде храма будет установлено 29 скульптур. Из них 4 скульптуры евангелистов, а 8 скульптур святых воинов символизирует такое же число кампаний Великой Отечественной войны.

© Минобороны России

На порталах северных и южных врат будут изображены 36 памятных медалей, по 9 в каждом портале. Это будет символизировать кампании Великой Отечественной и Советско-японской войн, в честь наиболее значимых побед армии и флота.

© Минобороны России

Площадь мозаики в интерьере Главного храма составит 2644 квадратных метров, что соответствует числу полных кавалеров Ордена Славы. Высота мандорлы 11694 метра, ровно столько участников Великой Отечественной войны получили звание Героя Советского Союза.

© Минобороны России

В иконостасе храма 48 икон, по числу месяцев боевых действий в Великой Отечественной и Советско-японской войн.

Инкрустация из 431 драгоценного и полудрагоценного камня в иконостасе символизирует о 431 стрелковой дивизии, числящихся в Красной Армии к моменту окончания ВОВ.

© Минобороны России

В Главном храме будет четыре придела: святой Варвары Великомученицы - покровительницы Ракетных войск стратегического назначения, святого Андрея Первозванного - покровителя Военно-морского флота, святого Александра Невского - покровителя Сухопутных войск и святого пророка Божия Илии - покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.

© Минобороны России

Потолок храма украсят витражи на площади в 1418 квадратных метров, на которых будет изображено 40 орденов и знаков ордена имперского, советского и российского периодов истории нашей страны.

© Минобороны России

Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию чудесным образом отпечатавшееся на куске материи и переданное самим Спасителем слуге царя Авгаря V. Лик на иконе окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории Российского государства.

© Минобороны России

В храме также будут установлены шесть антикварных икон и два антикварных иконостаса.

© Минобороны России

Малый храм будет украшен мозаикой, керамической отделкой и живописью. Его пол будет покрыт природным камнем и высокохудожественным латунным литьем.

© Минобороны России

© Минобороны России

На территории комплекса будет создана галерея «Дорога памяти» длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длились боевые действия. Галерея с помощью технологии микрофотографии будет оформлена десятками миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны.

© Минобороны России

В работе над строительством храма и созданием всего его убранства задействованы с начала производства более четырех тысяч человек.

© Минобороны России

Открытие Главного храма российской армии запланировано на 9 мая 2020 года - в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Возведение Главного храма ВС РФ осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. К моменту написания материала сумма пожертвований на строительство Храма превысила три миллиарда рублей.