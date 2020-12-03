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Вакцинация началась: Минобороны РФ планирует привить от COVID-19 полмиллиона военнослужащих

Павел Кутаренко
20:16 03.12.2020
К настоящему моменту прививку от коронавируса сделали более трех тысяч российских военнослужащих.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские регионы готовы к проведению массовой вакцинации от коронавируса, а ее организацию и проведение губернаторы должны будут взять под личный контроль. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также он поручил подготовить правила перевозки препарата от COVID-19. Требования должны утвердить до 8 декабря.

А в российской армии вакцинация уже идет. Первая партия препарата, доставленного в ЗВО, предназначена для офицеров оперативного командования, то есть для тех, от кого зависит управление всем округом.

Одним из первых на прививку пришел капитан 2-го ранга Дмитрий Крайнов. Никаких сомнений, по его словам, у него не было, решение он принял осознано.

«Совершенно нормальная реакция, что о нас проявляют заботу. Возникает уверенность, что никакие заболевания нам не грозят и будем нормально служить», - рассказал Крайнов «Звезде».

Военнослужащим вводят двухкомпонентный препарат «Спутник V» - это та самая первая зарегистрированная в мире вакцина, разработанная специалистами Минобороны совместно с учеными из центра Гамалеи. В Западный военный округ уже поступило более трех тысяч ампул.

«Все прекрасно понимают, что эта проблема носит глобальный характер. Поэтому чем быстрее и наиболее качественно мы осуществим иммунизацию вооруженных сил, тем меньше, у нас будет проблем у всех», - объяснил начальник отделения 442-го военного клинического госпиталя ЗВО, подполковник Антон Лузик.

В Южный военный округ тоже поступили первые партии вакцины. Особое внимание медики уделяют первичному обследованию перед прививкой: специалисты измеряют пульс, давление, проверяют сатурацию - насыщение крови кислородом - и слушают легкие.

Препарат от COVID-19 доставили и в Восточный военный округ. Туда привезли уже тысячу вакцин, в ближайшее время ждут еще 12 тысяч. Вакцинацию будут проводить ежедневно. Сама процедура занимает всего несколько минут.

«Я считаю долгом каждого гражданина нашей страны привиться от этой инфекции. Для того, чтобы инфекция в дальнейшем больше не распространялась по стране», - уверен военнослужащий штаба ВВО Эдуард Смирнов.

В каждом военном округе вакцинацию проводят по одной и той же схеме: сначала вакцинируются медработники, которые лечат пациентов с коронавирусом в военных госпиталях, после - те, кто несет боевое дежурство и выполняет специальные задачи. Уже привито более трех тысяч человек. Всего Минобороны РФ планирует вакцинировать почти полмиллиона военнослужащих.

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