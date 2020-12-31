Увидеть Ту-142: военнослужащие ВМФ исполнили новогоднюю мечту семилетнего школьника из Череповца

Под Новый год происходят настоящие чудеса! Главное, в них верить и по-настоящему чего-то хотеть. Вот и мальчик Макей из Череповца очень просил у Деда Мороза увидеть настоящий военный самолет!

Почти 500 километров от Вологды. Больше пяти часов езды по заснеженной дороге. И вот резиденция Деда Мороза. В канун Нового года - это самый занятой дедушка в нашей стране. Каждый день ему приходят даже не сотни, тысячи писем.

Смартфоны, компьютеры, игровые приставки. Это Топ-3 у современных детей. Еще просят путешествия, братика или сестричку. Но встречаются и по-настоящему оригинальные пожелания. Вот, например, письмо 7-летнего Макея. Мальчик хочет настоящий военный самолет. Ну или хотя бы посидеть в нем.

«Наша ребята с детства увлекаются авиацией. Это удивительно, потому, что никого в роде авиаторов нет. Тем не менее, бредят самолетами», - подчеркнул отец Макея, Сергей.

Новый год на то и праздник чудес. Нам удалось договориться с военными, и уже через пару дней мальчика вместе с братом ждали под Вологдой, на аэродроме Кипелово.

Макею и Тимофею повезло. Им показывают не обычный военный самолет, а ТУ-142, прозванный «морским охотником». Он может находиться в воздухе 12 часов. Это не просто истребитель подлодок, а целый комплекс дальней океанской разведки. Выглядит грозно. Даже взрослым вблизи такой «махины» не по себе. ТУ-142 начал службу в ВМФ больше 50 лет назад, но до сих пор остается в строю.

Не успевает пилот ответить на один вопрос, как у мальчика возникают еще десять. Взлететь по-настоящему погодные условия пока не позволяют. Однако Макею это и не нужно. Детская фантазия - сильная вещь!

Такого подарка на Новый год Макей не ожидал. А тут еще и Дед Мороз внезапно приземлился. Аэродром военный и подарки соответствующие. Кроме сладостей - презент от ВМФ. Макей в восторге. Довольны и пилоты. По крайней мере одна детская мечта исполнена.