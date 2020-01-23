Российские десантники совершили более 150 тыс. прыжков с парашютом за год

Военнослужащие ВДВ в 2019 году выполнили более 177 тысяч прыжков с парашютом и десантировали более 300 единиц техники и грузов. Эти показатели выросли более чем на 30% в сравнении с 2018 годом, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В 2019 году впервые в истории современных Вооруженных Сил было осуществлено десантирование Ивановского парашютно-десантного полка в полном составе с вооружением и военной техникой парашютным способом с четырех аэродромов взлета на две площадки приземления, преодолев расстояние в 1,5 тысячи километров», - говорится в сообщении.

В сентябре минувшего года в ходе СКШУ «Центр-2019» с 71 самолета Ил-76 было проведено масштабное десантирование более 2800 десантников, 216 единиц техники и грузов.

В 2020 году военнослужащие Воздушно-десантных войск примут участие в тактических, командно-штабных учениях различного уровня с массовым десантированием личного состава и техники, в том числе и на удаленные незнакомые полигоны.