Около 50 военнослужащих Амурского объединения ВВО получили вакцину от COVID-19

Медицинские специалисты и военнослужащие штаба общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), спланированные в состав дежурной смены на новогодние праздники, провакцинированы вторым компонентом от новой коронавирусной инфекции. Отечественную вакцину «Спутник-V» получили около 50 военнослужащих и специалистов военного госпиталя, сообщает пресс-служба ВВО.

«Сегодня проводилась вакцинация сотрудников военных госпиталей. В начале декабря была поставлена первая прививка, сегодня - вторая. После введения первой вакцины побочных явлений зафиксировано не было. После проведения вакцинации появилась уверенность в том, что лекарство поможет людям защититься от новой коронавирусной инфекции», - рассказал заведующий военной поликлиникой ВВО Игорь Карпеченко.

Вакцинацию провели врачи специально созданной выездной медицинской бригады. Это позволяет уменьшить социальные контакты и проводить вакцинацию без отрыва военнослужащих от исполнения служебных обязанностей.