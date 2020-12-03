Невидимый бой: специалисты РЭБ отразили атаку условного противника в ЦВО

Учения на полигоне Алейский в Центральном военном округе отметились действиями подразделений радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии. Всего в них было задействовано около 500 человек и 20 единиц техники.

На учениях мотострелками был развернут полевой пункт связи. Подразделение РЭБ запеленговало радиоэлектронное излучение со стороны условного противника, занимающегося радиоперехватом.



Чтобы этого не допустить, мотострелки провели радиоразведку, а затем установили прицельные помехи, не забыв создать ложные линии связи, уже в сети условного противника.



Достигнуть этого специалистам радиоэлектронной борьбы удалось с использованием цифрового комплекса связи П-240И-4 «Переселенец», станции связи Р-160-0,5, станций РЭБ «Борисоглебск» и «Житель». Также в процессе учений удалось отточить навыки по быстрому развертыванию и свертыванию комплексов.