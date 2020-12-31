Российские военнослужащие и юнармейцы поздравили ветеранов в Таджикистане с Новым годом

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане вместе с юнармейцами поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы с Новым годом.

Военнослужащие передали ветеранам подарки, продуктовые наборы, а также вручили новогодние открытки с поздравлениями от командования и всего личного состава военной базы. Дети исполнили мелодии советских композиторов на переносном синтезаторе.

Ветераны и члены их семей тепло встретили гостей и пригласили их за стол. За чаепитием фронтовики вспомнили и рассказали о своей службе и жизни в период Великой Отечественной войны и после нее.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами, она располагается в городах Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.