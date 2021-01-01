Праздник вдали от дома: в Карабахе поздравили российских медицинских специалистов с Новым годом

В Нагорном Карабахе командование российским миротворческим контингентом поздравило специалистов медицинского отряда специального назначения с Новым годом.

Начальник медицинской службы российского миротворческого контингента Олег Багаев отметил большой вклад медицинских специалистов в укрепление здоровья российских военнослужащих и местных жителей Нагорного Карабаха. Он также пожелал военным медикам успехов в профессиональной деятельности. Врачи, медсестры и медицинский персонал полевого госпиталя получили подарки.

За все время российскими военными медиками оказана помощь 1 044 жителям Нагорного Карабаха, в том числе 131 ребенку.

В составе подразделений медицинского отряда специального назначения работают более 60 специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, эпидемиологи, специалисты психологической службы, оказывающие помощь местному населению в удаленных районах и селах.



Российский миротворческий контингент продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На 23 наблюдательных постах миротворцами РФ ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня, а также обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме этого специалистами российского миротворческого контингента продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. С 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищены 400,3 га территории, 151,7 километр дорог, 617 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта. Обнаружены и обезврежены 16 647 взрывоопасных предметов.

Миротворцы РФ вместе с представителями Международного Комитета Красного Креста и МЧС Нагорного Карабаха продолжают поиск и передачу тел погибших в ходе боевых действий. По «горячей линии» продолжается сбор сведений об участниках конфликта, пропавших без вести. С начала работы «горячей линии» было принято 553 обращения. Все они были переданы в поисковые группы Центра примирения сторон.