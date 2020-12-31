Полноценные автономные объекты: для миротворцев РФ в Карабахе возвели два блочно-модульных городка

Специалисты материально-технического обеспечения (МТО) Минобороны РФ в кратчайшие сроки возвели два блочно-модульных городка в Степанакерте и населенном пункте Гетаван для создания комфортных, современных условий проживания и быта российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

О заселении более 300 человек в новые модульные городки было доложено заместителю министра обороны России генералу армии Дмитрию Булгакову.

Еще один такой городок на 60 человек, как ожидается, будет заселен в январе 2021 года в населенном пункте Каракенд.

Блочно-модульные городки - это полноценные автономные объекты, оснащенные всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения (электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение, водоотведение). Места проживания укомплектованы мебелью (кровать, шкаф, кухонный гарнитур, столы, стулья, душевая кабина), а также бытовой техникой (электроплита, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, телевизор, кондиционер, бойлер).

Дополнением к праздничной атмосфере стало украшение внутренних помещений новогодним убранством, а также новогодней елкой, которую миротворцам подарили специалисты материально-технического обеспечения МО РФ.

На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

Помимо всего, данные блочно-модульные городки могут быть использованы как в регионах с низкими температурами, так и в условиях жаркого климата.

Блочно-модульные городки изготовлены специализированными промышленными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и технических условий. Они соответствуют всем установленным нормативам и требованиям для комфортного проживания военнослужащих в непосредственном месте нахождения войск.