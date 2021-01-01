Песни под гитару и гусли: военнослужащие ЦВО поздравили с Новым годом ветерана

В Екатеринбурге военнослужащие разведывательного управления штаба ЦВО поздравили фронтовика-разведчика Николая Власова с наступившим Новым годом. Фронтовику вручили подарочный набор и поздравительный адрес от имени командования военного округа.

Для ветерана организовали персональные концерт авторской песни. Военнослужащие ЦВО совместно с бардом Евгением Бунтовым исполнили композиции на гитаре и гуслях.

К новогодним поздравлениям Николая Спиридоновича присоединились будущие офицеры-разведчики – курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. По видеосвязи молодые люди поблагодарили фронтовика за Великую Победу, а также пожелали ему здоровья и успехов в Новом году.

Николай Спиридонович Власов награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени. Он ушел добровольцем на фронт с оборонного завода в Свердловске (ныне Екатеринбург). Участвовал в освобождении Витебска, Минска и Риги.