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В Степанакерт вернулись еще 220 беженцев

Тамара Астапенкова
21:30 31.12.2020
Около 47 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе.
В Степанакерт вернулись еще 220 беженцев
© Фото: ТРК "Звезда"

Накануне новогодних праздников из Еревана в Степанакерт автобусами доставлены еще 220 беженцев. В общей сложности в Нагорный Карабах уже вернулись около 47 тысяч беженцев.

Российские миротворцы сопровождают колонны с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах из Армении. Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, также оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

Российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.

Напомним, что в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с полуночи 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

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