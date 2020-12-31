Состав военной полиции ЮВО усилят на новогодние праздники

Свыше 500 сотрудников военной полиции направят на поддержание порядка на территории воинских частей Южного военного округа. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВО.

«В период новогодних праздников более 500 сотрудников военной полиции ЮВО будут ежедневно вести патрулирование территории военных городков и гарнизонов округа. Основной целью усиления состава военных патрулей является обеспечение правопорядка и воинской дисциплины на территории военных гарнизонов округа», - сказано в сообщении.

Отмечается, что совместное патрулирование с участием сотрудников органов внутренних дел организуют на всех крупных железнодорожных узлах и аэропортах, а на дорогах общего пользования в усиленном режиме будет дежурить военная автоинспекция ЮВО.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Васильевича Толстолуцкого с наступающим Новым годом. Фронтовику вручили подарки от командования воинской части, а духовой оркестр исполнил под его окнами песни военных лет.