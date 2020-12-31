В России завершен осенний призыв 2020 года

В России завершен осенний призыв граждан на воинскую службу. Осенью этого года были призваны и направлены в воинские части и формирования 128 тысяч человек. В этом году осенний призыв граждан на военную службу проходил в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Военные комиссариаты были переведены на усиленный противоэпидемический режим работы.

Призывники в военкоматы не вызывались, беседы с ними проводились по телефонам, а также по средствам видеосвязи в режиме он-лайн. В ходе бесед проводилось изучение призывников и доводилась информация о датах явки в военные комиссариаты для проведения медицинского освидетельствования, а также о порядке и сроках работы призывных комиссий. Прибытие призывников в военкоматы предусматривалось в зависимости от развития обстановки в регионах.

Призывные комиссии начали свою работу с октября с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности. В первую очередь, на заседания вызывались граждане, которые могли быть гарантированно направлены в войска. Все военные комиссариаты субъектов Российской Федерации были обеспечены средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами.

С 20 октября начались отправки призывников со сборных пунктов в воинские части. Все новобранцы перед отправкой к местам прохождения службы были протестированы на наличие коронавирусной инфекции и обеспечены повседневной формой одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета, а также банковскими и персональными электронными картами, медицинскими масками и несессерами, в комплект которого входит антисептик для рук.

Организованный на призывных и сборных пунктах субъектов Российской Федерации барьерный контроль, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить призыв на военную службу более 1,5 тысяч граждан, зараженных коронавирусной инфекцией.

Для обеспечения воинских перевозок были задействованы более 30 воинских эшелонов, свыше 50 рейсов самолетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации, более 60 чартерных рейсов гражданской авиации и более двух тысяч отдельных вагонов в составе пассажирских поездов, в которых перевозились только военнослужащие, а также автомобильный транспорт воинских частей.

Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно- производственных и спортивных рот. В них было направлено более 400 молодых людей (всего в научных ротах проходят службу более 650 человек). В спортивные роты было направлено более 200 человек (всего в спортивных ротах проходят службу около 400 человек). Напомним, что в спортивные роты направляются члены сборной России по олимпийским видам спорта.

Практика этого призыва, как и предыдущих, показала, что молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований в начале призыва, имеют право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных Сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Как и во время предыдущих призывов была организована работа «прямых телефонных линий» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота, на которые поступило около 2,5 тысяч звонков. При этом большинство призывников и их близких интересовали вопросы прохождения мероприятий призыва в условиях распространения коронавирусной инфекции.