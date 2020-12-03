Армия Прорвать оборону и уничтожить «вражеские» беспилотники: кадры учений курсантов ДВОКУ Мария Герман Андрей Аркадьев В маневрах были задействованы выпускники училища. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища провели тренировки на одном из полигонов в Восточном военном округе. По сценарию учений они должны прорвать оборону противника, уничтожить вражеских воздушных разведчиков и вести стрельбу из всех видов оружия. Курсанты-мотострелки открыли огонь БМП-2 по воздушным целям, имитирующим беспилотники условного противника. У курсантов-морпехов другая задача - на БТР-80 прорвать оборону противника. Стрельба велась непосредственно из бойниц машин. Кроме того, в ВВО уже началась вакцинация от COVID-19. Первыми прививки сделали медицинские сотрудники, работающие в госпиталях для больных COVID-19. Затем вакцинацию прошел командный состав округа и объединений, а также подразделения, несущие боевое дежурство. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика