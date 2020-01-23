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ЗРПК «Панцирь-С» отразили авиаудары условного противника под Хабаровском

Мария Герман
Андрей Аркадьев
10:46 23.01.2020
Военнослужащие обнаружили условные цели и поразили их «электронными пусками ракет».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Хабаровском крае расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» отразили массированный воздушный удар условного противника. О проведении учений отчиталась пресс-служба Восточного военного округа.

В ходе тренировки расчеты ПВО подняли по тревоге. Зенитчики совершили марш в заданный район, обнаружили и захватили условные цели и произвели два десятка электронных пусков.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках, и о ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси «КамАЗ» и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.

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