Стрельба из гранатометов и пулеметов: российские миротворцы провели занятия по огневой подготовке в Карабахе

В рамках плановых занятий по боевой подготовке военные подразделений российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отработали ряд учебных задач на полигонах «Степанакерт» и «Мардакертский».

В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие провели стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатометов.

Несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на наблюдательных постах, командованием российского миротворческого контингента спланированы занятия по основным видам боевой подготовки, в том числе тактической, тактико-специальной, огневой, а также вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники. Уточняется, что всего к занятиям по боевой подготовке привлечено около 200 российских военнослужащих.



Напомним, в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента РФ, лидера Азербайджана и премьер-министра Армении, с 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий развернут миротворческий контингент РФ. Его основу составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа (ЦВО)