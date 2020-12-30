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Военнослужащие в Сибири прошли первый этап вакцинации «Спутником V»

Анна Касаткина
05:01 30.12.2020
Вакцинацию вторым компонентом планируется завершить до 30 января.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первый компонент вакцины против коронавируса «Спутник V» получили военнослужащие в Сибири. На добровольной основе в вакцинации приняли участие более 1200 человек.

Первыми вакцину получили военные медицинские работники, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекцией, командный состав, а также личный состав, несущий постоянное боевое дежурство соединений и воинских частей в Кемеровской и Новосибирской областях, Алтайском крае.

Перед началом процедуры вакцинации военнослужащие прошли медицинский осмотр у терапевта и при отсутствии противопоказаний были привиты первым компонентом нового препарата «Спутник V». По истечении трех недель они будут ревакцинированы вторым компонентом вакцины. Вакцинацию вторым компонентом планируется завершить до 30 января, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

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