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Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом

Роман Захаров
00:00 31.12.2020
Министр обороны РФ отметил сложности уходящего года, которые, по его словам, сделали российскую армию лишь сильнее.
Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с торжественным обращением по случаю наступающего Нового года. В своей речи глава оборонного ведомства, в частности, отметил, что уходящий год стал непростым, однако это, по его словам, лишь сплотило российскую армию.

«Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Считанные часы остаются до нового - 2021 года. Каждый из нас встречает этот замечательный праздник с надеждой, что он станет щедрым на добрые события, все желания непременно исполнятся, а наши близкие будут живы и здоровы. 2020 год принес немало испытаний. Пандемия коронавируса круто изменила привычный уклад жизни, пыталась дистанцировать нас друг от друга, но тем самым лишь сплотила в борьбе с этим серьезным вызовом. Мы сделали очередной шаг вперед. Российская армия стала еще более современной и технологичной. Сегодня она способна дать достойный ответ на любые угрозы, защитить суверенитет страны и мирную жизнь ее граждан», - сказал глава Минобороны.

Развитие и укрепление российской армии, считает Шойгу, это заслуга всех тех, кто честно и ответственно исполняет свой служебный долг, добросовестно трудится в интересах укрепления обороноспособности страны, приумножает славные традиции поколений победителей. 

«Мы свято чтим подвиг ветеранов, спасших мир от нацизма. Будем и впредь давать отпор всем, кто пытается исказить нашу историю, принизить вклад в Великую Победу», - подчеркнул он.

Министр высказал самые добрые пожелания тем, кто в праздники несет службу на боевом посту, отстаивает национальные интересы России за ее пределами, выполняет миротворческие и гуманитарные миссии. Он также искренне поблагодарил российских военных медиков, строителей, войска РХБ защиты.

«Вы сегодня на передовой. Ваш профессионализм, самоотверженность и, конечно, добрые сердца помогли спасти здоровье и жизни многих и многих людей», - отметил Сергей Шойгу.

В заключение глава МО РФ пожелал военнослужащим здоровья и благополучия, а также чтобы наступающий год принес им счастье и удачу, подарил радость встреч с друзьями и близкими.  

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