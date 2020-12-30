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Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом военнослужащих РФ в Таджикистане

Роман Захаров
03:00 30.12.2020
Сказочные герои пожелали бойцам, заступающим на охрану и оборону воздушных рубежей Центрально-Азиатского региона, легкой службы и счастливого Нового года.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-300 ПС, которые находятся на опытно-боевом дежурстве в Таджикистане.

Командир 201-й военной базы полковник Сергей Горячев вместе со сказочными героями прибыл на горный полигон Ляур, где провел встречу с военнослужащими. При проведении воинского ритуала перед выходом на дежурство Горячев поздравил личный состав с наступающим Новым годом, пожелал успехов в боевой и профессиональной подготовке, личного счастья, бодрости духа и крепкого здоровья в 2021 году. В качестве подарка военнослужащим вручили сладкие пироги и торт с изображенной на нем символикой системы С-300.

Дед Мороз и Снегурочка пожелали бойцам, заступающим на охрану и оборону воздушных рубежей Центрально-Азиатского региона, легкой службы и счастливого Нового года, а для поднятия праздничного настроения порадовали расчеты дивизиона чтением стихотворений.

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