Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в Ельнинскую мотострелковую дивизию

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в части Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа. Четыре сотни доз в специальных охлаждающих термоконтейнерах доставлены поездом из Санкт-Петербурга.

Первыми прививки сделали военные медики, а также специалисты подразделений, которые несут боевое дежурство в преддверии праздников и в новогоднюю ночь.

Помимо этого, начальный этап вакцинации завершился и в Сибири. В нем на добровольной основе приняли участие более 1 200 военнослужащих из соединений и частей, расположенных в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях. Через три недели они пройдут ревакцинацию вторым компонентом.