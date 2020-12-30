В Минобороны анонсировали поступление в ВКС РФ модернизированных ракетоносцев Ту-160

Поступление модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160 на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) РФ ожидается уже в 2021 году. Об этом рассказал замглавы российского Министерства обороны Алексей Криворучко.

«Воздушную составляющую триады предусматривается совершенствовать за счет обеспечения поставки стратегических ракетоносцев Ту-160. Сегодня реализуются мероприятия по их производству, государственные контракты заключены, и уже в следующем году мы планируем начать получать их в войска», - объяснил он.

Криворучко добавил, что в ближайшие семь лет парк таких машин вырастет в полтора раза.

«Дальнейшее наращивание парка авиационных комплексов планируется в рамках новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы», - уточнил военачальник.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу. Способен нести несколько ракет Х-55СМ и Х-101, которые могут иметь в том числе и ядерную боеголовку. Дальность действия этих ракет - более трех тысяч километров, а значит, ракетоносцу не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.