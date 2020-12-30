Армия Военнослужащие ЦВО поздравили с Новым годом 94-летнего ветерана в Самаре Андрей Аркадьев Военные музыканты исполнили фронтовику патриотические и праздничные мелодии, а подарки вручили Дед Мороз со Снегурочкой. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Самаре военнослужащие Центрального округа поздравили с Наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны - 94-летнего Алексея Кузина. Военные музыканты исполнили фронтовику патриотические и праздничные мелодии, а подарки вручили Дед Мороз со Снегурочкой. Не оставили без поздравлений волшебники и российских военнослужащих в Таджикистане на полигоне Ляур. Они пожелали личному составу легкой службы и вручили им сладкие пироги и торт с символикой зенитной ракетной системы С-300. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика