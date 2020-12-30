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Фрегат СФ «Адмирал флота Касатонов» отправился в первый дальний поход

Ян Брацкий
10:08 30.12.2020
Перед походом все члены экипажа фрегата получили вакцину от новой коронавирусной инфекции.
Фрегат СФ «Адмирал флота Касатонов» отправился в первый дальний поход
© Фото: Минобороны России

Фрегат Северного флота (СФ) «Адмирал флота Касатонов» покинул рейд главной базы - Североморска и отправился в свой первый дальний поход. В Баренцевом море экипаж фрегата присоединится к отряду, в состав которого также войдет океанский  спасательный буксир «Николай Чикер».

«Выход новейшего фрегата "Адмирал флота Касатонов" и спасательного буксира "Николай Чикер" на выполнение поставленных задач открывает в новом учебном году целую серию дальних походов, предусмотренных планом деятельности Северного флота», - заявил в напутственном слове начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин.

В ближайшее время отряду Северного флота предстоит совершить переход через Баренцево море в Атлантический океан. По маршруту перехода экипажи фрегата и спасательного буксира будут совершенствовать свою морскую выучку, а также проведут ряд корабельных учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем.

Первому длительному походу предшествовала напряженная подготовка, в ходе которой личный состав прошел полный цикл обучения. В рамках подготовки к дальнему походу экипаж фрегата выполнил в Баренцевом море комплекс учебно-боевых упражнений, в том числе и несколько стрельб крылатыми ракетами «Калибр».

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» - российский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением  дальней морской и океанской зоны проекта  22350. Построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России, в составе которого в настоящее время действуют два фрегата данного проекта.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом, пусковыми установками для противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр». Имеют комплекс противолодочного вооружения и несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

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