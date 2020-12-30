Оркестр под окнами и подарки: военнослужащие ЮВО поздравили ветерана ВОВ с Новым годом

Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Васильевича Толстолуцкого с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие прибыли к Николаю Васильевичу домой и вручили ему подарки от командования воинской части, а духовой оркестр исполнил под окнами ветерана песни военных лет.

Толстолуцкий Николай Васильевич - ветеран Великой Отечественной войны, железнодорожник. Он прошел путь от кочегара паровоза до старшего машиниста. Долгие годы был инструктором и наставником молодежи. Сейчас, в свои 94 года, находится на заслуженном отдыхе.