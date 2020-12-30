В Минобороны РФ рассказали о планах увеличить закупки Су-57

Министерство обороны РФ прорабатывает вопрос увеличения закупок для Воздушно-космических сил (ВКС) истребителей пятого поколения Су-57. Об этом рассказал заместитель руководителя ведомства Алексей Криворучко.

Первый серийный контракт на поставку в войска 76 самолетов Су-57 подписали на форуме «Армия» летом прошлого года. Первая машина по данному контракту была недавно передана Вооруженным силам России.

«Уже сейчас идет проработка мероприятий по дальнейшему увеличению закупки самолетов Су-57, результаты которой будут учтены в новой государственной программе вооружения», - сообщил Криворучко.

Военачальник также заявил, что сейчас идет разработка новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы, в рамках которой будут реализованы перспективные планы по перевооружению российской армии.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели. Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27.