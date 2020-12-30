Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Минобороны РФ рассказали о планах увеличить закупки Су-57

Роман Захаров
00:30 30.12.2020
Увеличение закупок Су-57 станет частью новой государственной программы по вооружению.
В Минобороны РФ рассказали о планах увеличить закупки Су-57
© Фото: МО РФ

Министерство обороны РФ прорабатывает вопрос увеличения закупок для Воздушно-космических сил (ВКС) истребителей пятого поколения Су-57. Об этом рассказал заместитель руководителя ведомства Алексей Криворучко.

Первый серийный контракт на поставку в войска 76 самолетов Су-57 подписали на форуме «Армия» летом прошлого года. Первая машина по данному контракту была недавно передана Вооруженным силам России.

«Уже сейчас идет проработка мероприятий по дальнейшему увеличению закупки самолетов Су-57, результаты которой будут учтены в новой государственной программе вооружения», - сообщил Криворучко.

Военачальник также заявил, что сейчас идет разработка новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы, в рамках которой будут реализованы перспективные планы по перевооружению российской армии.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели. Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.