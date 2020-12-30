Необычный Новый год: как военнослужащие РФ будут отмечать праздник в Сирии

Несмотря на приближающиеся праздники, российские военные в Сирии не теряют бдительности. Пароль на боевом посту спрашивают даже у Деда Мороза и Снегурочки, которые прибыли, чтобы поздравить наших бойцов с Новым годом и вручить им подарки из России.

Одна из застав находится на самой вершине господствующей высоты. Просто так на нее не забраться. Снегурочке даже пришлось сменит туфельки на более удобную для таких случаев обувь.

Из России для военнослужащих в САР передали сладкие подарки. Чтобы успеть все доставить в срок, применили чисто военный подход: праздничные спецгруппы работают сразу по нескольким направлениям.

«Новый год для каждого человека в нашей стране - это семейный праздник. У нас это военная семья. Наши военные Деды Морозы везде. У нас их три группы. Ездят по всем постам, по всем заставим, поздравляют наших военнослужащих с Новым годом. Дарят подарки», - объяснил заместитель командующего группировки ВС РФ в САР Андрей Палий.

Конфеты, знакомые с детства, непременно дополнят праздничный стол. Тем более, что в основном он будет сильно отличаться от того, что накрывают в России.

Отмечать праздник за тысячи километров от РФ, когда вокруг не снежинки, а вместо ели можно нарядить разве что пальму или кипарис, для большинства людей, несущих службу в Сирии, как минимум непривычно, но этот Новый год им точно запомниться на всю жизнь.