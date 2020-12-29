Работа в красной зоне: из Южной Осетии вернулись российские военные медики

Российские военные медики вернулись из Южной Осетии, где помогали местным жителям бороться с COVID-19.

Ежедневно в Цхинвале врачи принимали до двухсот пациентов в красной зоне. Помимо мобильного госпиталя они ежедневно помогали и местным врачам в медцентрах. Люди приходили на осмотр целыми семьями, когда узнавали, что прием ведут именно российские специалисты.

Впереди машины сопровождения, над кабинами российские триколоры. Колонна мобильного военного госпиталя Минобороны РФ совершила марш почти в 2000 километров. Позади четверо суток пути.



Переломить риск распространения вируса в Южной Осетии помогли именно они. Позади два месяца напряженной работы. Когда военные медики еще только прибыли в Цхинвал этой осенью, количество заболевших росло в геометрической прогрессии.

Республиканский медицинский центр был переполнен, и врачебно-сестринский состав был на излечении. То есть, ситуация в республике была критическая.

Решение об оказании помощи Южной Осетии было принято президентом России Владимиром Путиным. По указанию министра обороны мобильный госпиталь был направлен в Цхинвал. По прибытию, менее чем через сутки, военные медики начали прием и осмотр первых пациентов. Многие из них в возрасте и из-за хронических заболеваний находились в тяжелом состоянии. В сутки российские военные медики принимали от двухсот до трехсот человек.

Для борьбы с коронавирусной инфекцией на базе госпиталя развернули сразу несколько отделений с самой современной аппаратурой. В Цхинвал доставили аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мониторы интенсивного наблюдения за пациентами, рентгенографические аппараты, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Выездная бригада работала и в республиканском медицинском центре. Для лейтенанта Уфимцева это первая командировка. Вместе с супругой окончили военную медицинскую академию и были направлены в составе сводного отряда в Южную Осетию. Рассказывает, когда первые пациенты вернулись домой после выписки, многие заболевшие старались попасть именно к военным медикам.

За время оказания помощи российские военные медики провели более 2,5 тысяч ПЦР-тестов, оказали помощь полутора тысячам пациентов, смогли спасти жизни более чем 200 тяжело больных коронавирусом. За это медики получили благодарность как от местного населения, так и от президента Южной Осетии.