В Подмосковье Дед Мороз и Снегурочка поздравили семьи военнослужащих РВСН с наступающим Новым годом

В Подмосковной Власихе - гарнизоне РВСН - в связи с приближением Нового года на улице появились Дед Мороз и Снегурочка. Сказочный волшебник и его помощница посетили именно те дома, где проживают семьи стратегических ракетчиков, которые в праздничную ночь заступят на боевое дежурство. Свои поздравления Дед Мороз со Снегурочкой начали с многодетных семей.

Поздравление детей Дедом Морозом во всех гарнизонах РВСН от Тверской до Иркутской областей запланировано в тех семьях, в которых глава семейства в Новый год будет нести боевое дежурство. Новогоднюю ночь на боевых постах встретят более 500 боевых расчетов. Ежесуточно в составе дежурных сил находятся около пяти тысяч человек.

В рамках новогодних мероприятий в гарнизонах РВСН традиционно проводится ежегодная благотворительная акция «елка желаний». Вместо новогодних игрушек дети повесят на главные городские елки в гарнизонах РВСН письма для Деда Мороза. Каждый неравнодушный житель военного городка может стать волшебником и исполнить пожелания детей.