Военнослужащие военного госпиталя ЗВО совершили марш из Цхинвала в Подмосковье: видео

Военнослужащие мобильного госпиталя Западного военного округа (ЗВО) совершили марш протяженностью порядка 1,8 тысячи километров из Цхинвала в пункт постоянной дислокации поселок Калининец в Подмосковье. Колонна состояла из более чем 30 единиц вооружения и военной техники, рассказали в пресс-службе округа.

Военнослужащие проехали по территории нескольких субъектов России, пересекли реки Ока, Дон, Северский Донец, Кубань, Кума и Терек. Колонну сопровождала военная автомобильная инспекция, средняя скорость движения составила около 50 километров в час. В районах ночного отдыха было организовано техническое обслуживание и дозаправка, личный состав получал горячее питание.

В Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии военного округа военнослужащих торжественно встретили командование объединения и члены семей.