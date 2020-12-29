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Военнослужащие военного госпиталя ЗВО совершили марш из Цхинвала в Подмосковье: видео

Максим Гриценко
Анна Касаткина
05:30 29.12.2020
В Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии округа военнослужащих торжественно встретили командование объединения и члены семей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие мобильного госпиталя Западного военного округа (ЗВО) совершили марш протяженностью порядка 1,8 тысячи километров из Цхинвала в пункт постоянной дислокации поселок Калининец в Подмосковье. Колонна состояла из более чем 30 единиц вооружения и военной техники, рассказали в пресс-службе округа.

Военнослужащие проехали по территории нескольких субъектов России, пересекли реки Ока, Дон, Северский Донец, Кубань, Кума и Терек. Колонну сопровождала военная автомобильная инспекция, средняя скорость движения составила около 50 километров в час. В районах ночного отдыха было организовано техническое обслуживание и дозаправка, личный состав получал горячее питание.

В Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии военного округа военнослужащих торжественно встретили командование объединения и члены семей.

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