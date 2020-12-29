Стрельба, вождение, метание гранат: миротворцы РФ в Нагорном Карабахе приступили к занятиям по боевой подготовке

Военнослужащие подразделений российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе приступили к плановым занятиям по боевой подготовке на оборудованных полигонах Степанакерт и Мардакертский.

В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие провели стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатометов, а также из вооружения бронетранспортеров «БТР-82А».

Помимо этого, миротворцы РФ выполнили упражнения по метанию боевых ручных осколочных гранат. Военнослужащие метали гранаты по мишеням – трем ростовым фигурам на удалении 25 метров, которые находились как на горе, так и под ней.

Несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на наблюдательных постах, командованием миротворческого контингента РФ были спланированы занятия по основным видам боевой подготовки, в том числе тактической, тактико-специальной, огневой, а также по вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники.

Всего к занятиям привлечено около 200 российских военнослужащих, задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.