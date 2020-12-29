Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Гроза низколетящих целей: танкисты Кантемировской дивизии отработали стрельбу из пулемета «Корд»

Тимур Шерзад
18:29 29.12.2020
Имитирующие летательные аппараты условного противника цели выскакивали перед танкистами на дистанциях от 300 метров до двух километров.
Гроза низколетящих целей: танкисты Кантемировской дивизии отработали стрельбу из пулемета «Корд»
© Фото: Министерство Обороны России

Полигон Головеньки Московской области стал ареной очередных стрельб. Танкисты-гвардейцы из состава Кантемировской танковой дивизии отработали уничтожение низколетящих целей при помощи крупнокалиберного 12,7-мм пулемета «Корд». 

Имитирующие летательные аппараты условного противника цели выскакивали перед танкистами на дистанциях от 300 метров до двух километров. Гвардейцы оправдали свое звание, поразив все мишени. Сделав это, они провели упражнения по ведению огня из стрелкового оружия и метанию ручных гранат прямо из танковой башни. 

В этих стрельбах поучаствовали более 200 военнослужащих и более 70 единиц вооружения и техники Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа.   

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.