Гроза низколетящих целей: танкисты Кантемировской дивизии отработали стрельбу из пулемета «Корд»

Полигон Головеньки Московской области стал ареной очередных стрельб. Танкисты-гвардейцы из состава Кантемировской танковой дивизии отработали уничтожение низколетящих целей при помощи крупнокалиберного 12,7-мм пулемета «Корд».

Имитирующие летательные аппараты условного противника цели выскакивали перед танкистами на дистанциях от 300 метров до двух километров. Гвардейцы оправдали свое звание, поразив все мишени. Сделав это, они провели упражнения по ведению огня из стрелкового оружия и метанию ручных гранат прямо из танковой башни.

В этих стрельбах поучаствовали более 200 военнослужащих и более 70 единиц вооружения и техники Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа.