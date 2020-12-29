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Отряд кораблей Балтийского флота пересек Гибралтарский пролив

Тимур Шерзад
17:03 29.12.2020
Отряд из «Стойкого», «Колы» «Якова Гребельского» вышел из базы в городе Балтийске 16 декабря.
Отряд кораблей Балтийского флота пересек Гибралтарский пролив
© Фото: Министерство Обороны России

Корвет «Стойкий» в компании танкера «Кола» и буксира «Яков Гребельский» миновали Гибралтарский пролив, и совершили переход в Средиземное море из Атлантического океана.

За несколько дней до этого отряд прошел по Ла-Маншу, проливу, разделяющего Европу и Великобританию. В Атлантике вертолет КА-27ПЛ корвета «Стойкий» отрабатывал поиск, обнаружение и уничтожение подлодки условного противника. 

Корвет «Стойкий» выполняет и другие тренировки и учебно-боевые задачи. Например, проводит учения по связи и обороне от подлодок, воздушных целей и диверсантов. 

Отряд из «Стойкого», «Колы» «Якова Гребельского» вышел из базы в городе Балтийске 16 декабря. Задача стартовавшего в этот день дальнего похода - не только учения, но и демонстрация Андреевского флага и обеспечение военно-морского присутствия в Средиземном море, а также Атлантическом и Индийском океане. 

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