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И в наступлении, и в обороне: псковские десантники провели дневные и ночные стрельбы

Тимур Шерзад
15:24 29.12.2020
В деле использовалось оружие нового поколения - боевые машины десанта БМД-4М и автоматы АК-12. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигоне Струги Красные в Псковской области прошли дневные и ночные боевые стрельбы. Участниками были бойцы батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. 

Десантники отрабатывали взаимодействие, а также порядок действий взводов при ведении боевых действий. Находящийся в боевой машине десанта вместе со своими бойцами командир взвода принимал решение, докладывал его командиру роты и, получив утверждение, руководил претворением этого решения в реальность. 

В деле использовалось оружие нового поколения - боевые машины десанта БМД-4М и автоматы АК-12. 

Десантники атаковали с ходу, ведя огонь во время наступления, а затем перешли в оборону, поражая появляющиеся цели при помощи вооружения БМД-4М, стрелкового оружия и гранатометов. Мишени поражались на дистанции от 300 метров до 2,5 километра. 

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