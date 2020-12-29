И в наступлении, и в обороне: псковские десантники провели дневные и ночные стрельбы

На полигоне Струги Красные в Псковской области прошли дневные и ночные боевые стрельбы. Участниками были бойцы батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

Десантники отрабатывали взаимодействие, а также порядок действий взводов при ведении боевых действий. Находящийся в боевой машине десанта вместе со своими бойцами командир взвода принимал решение, докладывал его командиру роты и, получив утверждение, руководил претворением этого решения в реальность.

В деле использовалось оружие нового поколения - боевые машины десанта БМД-4М и автоматы АК-12.

Десантники атаковали с ходу, ведя огонь во время наступления, а затем перешли в оборону, поражая появляющиеся цели при помощи вооружения БМД-4М, стрелкового оружия и гранатометов. Мишени поражались на дистанции от 300 метров до 2,5 километра.