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Шойгу вручил ордена Суворова и Жукова пяти воинским коллективам

Андрей Аркадьев
15:57 29.12.2020
Соответствующие указы ранее подписал президент РФ Владимир Путин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил ордена Суворова и Жукова пяти воинским коллективам. Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин. Церемония награждения проходила в торжественной обстановке.

«Награждение орденами Суворова и Жукова - это достойная оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы будете и впредь честно выполнять воинский долг, способствовать повышению оборонной мощи России и защите ее национальных интересов», - сказал Шойгу.

По его словам, командование Военно-транспортной авиации выполняет важнейшие функции по обеспечению боевой подготовки и жизнедеятельности Вооруженных cил, миротворческих и специальных операций. Министр отметил роль летных экипажей в переброске медиков, специалистов РХБЗ, оборудования и техники в районы, где зафиксирована вспышка COVID-19. В данном случае речь идет не только о перелетах внутри страны, но и о переброске российских военнослужащих за границу в рамках борьбы с пандемией.

Глава российского военного ведомства также вручил орден Суворова 929-му Государственному летно- испытательному центру Министерства обороны имени В.П.Чкалова. Шойгу указал на эффективность летных и наземных испытаний авиационной техники, которые проводит ГЛИЦ.

Кроме того, из рук Шойгу орден Жукова получила Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Министр подчеркнул, что учебное заведение готовит высококвалифицированные офицерские кадры и проводит фундаментальные и прикладные научные исследования.

Такой же награды была удостоена 7-я военная база Южного военного округа, которая сегодня выступает одним из гарантов мира и стабильности в Закавказье.

Еще один орден Жукова получила 3-я отдельная бригада специального назначения, которая, по словам Шойгу, является лучшим разведывательным соединением Центрального военного округа.

Военно-транспортная авиация - специализированные летательные аппараты, предназначенные для перевозки различных грузов. Также ТА может привлекаться для транспортировки людей, правда, условия перевозки трудно назвать комфортабельными.

ГЛИЦ (929-й Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны Российской Федерации имени В. П. Чкалова, 929 ГЛИЦ ВВС) — российское авиационное научно-исследовательское и испытательное военное учреждение. Здесь перед поступлением на вооружение проходит испытания военная авиационная техника и средства авиационного вооружения.

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