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Танки, БТР и стрелковое оружие: армейский корпус Черноморского флота завершил учебно-боевые стрельбы

Тимур Шерзад
15:55 29.12.2020
Дистанция стрельбы варьировалась от сотни метров до километра.
Танки, БТР и стрелковое оружие: армейский корпус Черноморского флота завершил учебно-боевые стрельбы
© Фото: Министерство Обороны России

Бойцы морской пехоты и береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота завершили предновогодние учебно-боевые стрельбы. Они произошли на полигонах Опук, Ангарский и Казачий - все находятся в Крыму. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. 

Подразделения береговой обороны провели контрольные стрельбы с использованием вооружения бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3. Морские пехотинцы же использовали штатное стрелковое оружие - автоматы АК-74 и гранатометы РПГ-7В.

Военнослужащие вели огонь как по неподвижным, так и по мобильным мишеням. Дистанция стрельбы варьировалась от сотни метров до километра. Сами стрельбы прошли в рамках огневой подготовки подразделений армейского корпуса Черноморского флота. 

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