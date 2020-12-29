Танки, БТР и стрелковое оружие: армейский корпус Черноморского флота завершил учебно-боевые стрельбы

Бойцы морской пехоты и береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота завершили предновогодние учебно-боевые стрельбы. Они произошли на полигонах Опук, Ангарский и Казачий - все находятся в Крыму. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Подразделения береговой обороны провели контрольные стрельбы с использованием вооружения бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3. Морские пехотинцы же использовали штатное стрелковое оружие - автоматы АК-74 и гранатометы РПГ-7В.

Военнослужащие вели огонь как по неподвижным, так и по мобильным мишеням. Дистанция стрельбы варьировалась от сотни метров до километра. Сами стрельбы прошли в рамках огневой подготовки подразделений армейского корпуса Черноморского флота.