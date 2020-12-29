Более 7 000 новобранцев призваны на службу в ВВО
В военных комиссариатах приняты все меры для безопасности в условиях пандемии.
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На Дальнем Востоке завершается призывная кампания. До 31 декабря будут сформированы команды новобранцев, которые отправятся в воинские части Восточного округа. Всего на службу в регионе призвано более 7 000 человек.
В военных комиссариатах приняты все меры для безопасности в условиях пандемии. Каждый призывник прошел тест на коронавирус. Специалисты дезинфицируют помещения трижды в день.
На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал, что за год удалось призвать более 260 тысяч новобранцев, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.