Более 7 000 новобранцев призваны на службу в ВВО

На Дальнем Востоке завершается призывная кампания. До 31 декабря будут сформированы команды новобранцев, которые отправятся в воинские части Восточного округа. Всего на службу в регионе призвано более 7 000 человек.

В военных комиссариатах приняты все меры для безопасности в условиях пандемии. Каждый призывник прошел тест на коронавирус. Специалисты дезинфицируют помещения трижды в день.

На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал, что за год удалось призвать более 260 тысяч новобранцев, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.